Topman WHO aangekomen in Syrië met 35 ton medische uitrusting

Verondersteld wordt dat ongeveer 5 miljoen mensen in Syrië getroffen zijn door de aardbeving, zei Iman Shankiti, de afgevaardigde van de WHO in Syrië. In Aleppo zijn meer dan 200.000 mensen dakloos, voegde ze eraan toe. Aleppo, in het noordwesten van het land, staat onder de controle van de regering van president Bashar al-Assad. Minstens 3.553 mensen kwamen om het leven in de twee gebieden die door de regering gecontroleerd worden en in het rebellengebied.