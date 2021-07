Topman van Trump Organization beschuldigd van belastingontduiking

Politiet­ruck ontploft tijdens mislukte ontmijning in Los Angeles: 17 gewonden

13:32 In de Verenigde Staten zijn woensdagavond zeker zeventien mensen gewond geraakt na een ontploffing in een ontmijningsvrachtwagen van de politie in Los Angeles. De politie had illegaal vuurwerk en geïmproviseerde explosieven in beslag genomen, en wilde dat springtuig gecontroleerd doen ontploffen in de vrachtwagen. “Het voertuig had het materiaal onschadelijk moeten kunnen maken", zegt politiechef Michel Moore van Los Angeles. "Er is echter iets gebeurd in het voertuig dat niet had mogen gebeuren, en we weten niet waarom.”