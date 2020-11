Topman van farmaceut achter coronavaccin: “Tegen volgend jaar normale winter mogelijk”

Met corona besmette man aangehou­den op luchthaven Schiphol nadat hij vliegtuig in wilde stappen

14:28 De Nederlandse Koninklijke Marechaussee heeft op de luchthaven Schiphol een man aangehouden die een brief bij zich had waarin stond dat hij positief was getest op het coronavirus. De reiziger, een 32-jarige Georgiër, is in quarantaine gezet en aangehouden voor poging tot zware mishandeling, meldt de marechaussee zondag.