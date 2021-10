Topman Samsung krijgt geldstraf voor gebruik verdovende middelen

Lee gaf eerder toe dat hij tussen 2015 en 2020 tot veertig maal toe zijn toevlucht had genomen tot propofol, een sterk verdovend middel dat normaal gebruikt wordt als anestheticum bij chirurgische ingrepen. Het wordt ook illegaal als verdovend middel ingenomen. Een overdosis propofol veroorzaakte in 2009 de dood van popster Michael Jackson.

Lee is de vicevoorzitter van Samsung, maar in feite ook de grote baas na het overlijden van zijn vader vorig jaar. Het is niet voor het eerst dat hij in aanraking komt met het gerecht. In januari werd hij veroordeeld tot twee en een half jaar cel wegens corruptie. In augustus kwam hij evenwel voorwaardelijk vrij. Sindsdien trok hij zich terug uit het openbare leven, maar staat hij nog steeds aan het roer van het grootste bedrijf van Zuid-Korea.