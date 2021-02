Topman Internationaal Atoomenergieagentschap in Iran voor onderhandelingen over nucleaire inspecties

Grossi zal zondag gesprekken hebben met Ali-Akbar Salehi, het hoofd van de Iraanse atoomenergieorganisatie, en minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. Mogelijk vindt er ook een ontmoeting plaats met president Hassan Rohani.



De toon in de nucleaire discussies is verhard, sinds Teheran deze week had aangekondigd dat de IAEA-inspecteurs vanaf volgende week dinsdag niet langer onbeperkt toegang zouden krijgen tot de nucleaire installaties in Iran. De moeizaam bekomen nucleaire deal die Iran in 2015 sloot met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, dreigt daardoor een lege doos te worden. De afspraken die toen werden gemaakt, moesten ervoor zorgen dat het land geen kernwapens meer kon produceren. In ruil voor de Iraanse toezeggingen zouden de economische sancties worden opgeheven.