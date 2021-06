Topman Intel waarschuwt dat "ergste hinder chiptekort nog moet komen"

EU-onderhande­laars forceren doorbraak voor hervorming landbouwbe­leid: “Eenvoudi­ger, eerlijker en groener”

18:40 Na aanslepende onderhandelingen hebben vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. “Dit akkoord is de start van een echte verschuiving in de wijze waarop we aan landbouw doen in Europa”, zo begroette vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie de deal.