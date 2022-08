Topman energiebedrijf waarschuwt voor "rampzalige winter" in Verenigd Koninkrijk

Italiaanse toerist sterft in Cuba door apenpokken­vi­rus

In Cuba is een Italiaanse toerist die besmet was met het apenpokkenvirus zondag overleden. De 50-jarige man is de eerste persoon in Cuba bij wie het virus was vastgesteld. Dat heeft het Cubaans ministerie van Volksgezondheid gisteren gemeld in een persbericht.

11:41