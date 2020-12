Topman Chinees videogamebedrijf plots gestorven: “Allicht vergiftigd door collega met kopje thee”

Yoozoo bevestigde dat Lin Qi in een ziekenhuis gestorven is. De grote baas werd daar gisteren opgenomen.

Lin Qi hield zich ook bezig met de productie van de Netflix-verfilming ‘The Three-Body Problem’. Van daaruit zou een vete ontstaan zijn met een ander kaderlid. Xu Yao wordt er nu van verdacht zijn rivaal gedood te hebben via gif in een kopje thee. De man is inmiddels gearresteerd.

Yoozoo ontwikkelt vooral onlinecomputerspellen. ‘League of Angels’ is een van de bekendste titels, vorig jaar werd ook ‘Game of Thrones: Winter Is Coming’ gelanceerd.