Topman BioNTech geeft hoop: “Europa zal tegen juli of uiterlijk augustus groepsimmuniteit bereikt hebben”

Nu we met z’n allen meer dan ooit snakken naar een ‘normale’ zomer, komt de hoopvolle boodschap van de topman van de farmaceut achter het coronavaccin als geroepen. Volgens BioNTech-oprichter Ugur Sahin zal Europa tegen juli of uiterlijk augustus groepsimmuniteit hebben bereikt. Maar hij verwacht wel dat een derde inenting, negen tot twaalf maanden na de eerste spuit, nodig zal zijn.

Een jaar geleden ontwikkelden BioNTech-baas Ugur Sahin en zijn vrouw Özlem Türeci - samen met Pfizer - het succesvolle mRNA-vaccin tegen Covid-19. Nu geeft Sahin opnieuw hoop aan veel mensen met zijn prognose.

Meer dan de helft van de Europese bevolking zou in de komende twee maanden het coronavaccin moeten hebben gekregen, waardoor regeringen kunnen overwegen om de lockdownregels te versoepelen, aldus Sahin tijdens een event georganiseerd door de Duitse persvereniging VAP.

Hij citeerde studies uit Israël, dat medische gegevens over zijn vaccinatiecampagne deelt met Pfizer, waaruit blijkt dat mensen die zijn ingeënt zelden ernstig ziek worden en aanzienlijk minder kans hebben om het virus door te geven aan anderen.

“Nieuw normaal”

De BioNTech-topman verwacht een “nieuw normaal”, waarbij “men vrij kan bewegen en de meeste mensen een zeer goede immuunbescherming hebben” tegen het virus. Hij gelooft dan ook in groepsimmuniteit voor Europa tegen juli of uiterlijk eind augustus. Hoewel de exacte drempel die nodig is om voldoende immuniteit te bereiken, een punt van discussie blijft, zeggen experts dat een niveau van meer dan 70 procent immuniteit binnen een populatie de overdracht van het coronavirus aanzienlijk zou verstoren.

Sahin waarschuwt wel dat kinderen nog steeds een risico lopen aangezien het vaccin tot nu toe enkel is goedgekeurd voor mensen ouder dan zestien jaar. Vandaag is bekendgeraakt dat BioNTech de goedkeuring gaat vragen van zijn coronavaccin voor kinderen vanaf twaalf jaar in de Europese Unie. “We hebben de studiedata van twaalf- tot vijftienjarigen voor goedkeuring ingediend in de VS. In Europa zitten we in de laatste fase”, aldus Sahin aan Der Spiegel. Het goedkeuringsproces duurt doorgaans een paar weken.

Quote Het is niet voldoende dat de Europeanen veilig zijn, terwijl in andere landen, waar het virus nog steeds kan woeden, nieuwe varianten tot stand blijven komen. Ugur Sahin

Tegelijkertijd benadrukt de CEO dat groepsimmuniteit niet alleen in Europa van groot belang is, maar dat het virus ook in de andere delen van de wereld onder controle moet zijn. Daarom is goedkeuring van zijn vaccin in bijvoorbeeld China buitengewoon belangrijk - die goedkeuring verwacht Sahin uiterlijk in juni. Daar werkt BionTech samen met Fosun Pharma. “Het is niet voldoende dat de Europeanen veilig zijn, terwijl in andere landen, waar het virus nog steeds kan woeden, nieuwe varianten tot stand blijven komen.”

Volledig scherm Wetenschapper Ugur Sahin, CEO van BioNTech © REUTERS

Derde inenting

De topman verklaart dat gegevens van mensen die het vaccin hebben gekregen, aantonen dat de immuunrespons na verloop van tijd zwakker wordt en dat een derde injectie waarschijnlijk nodig zal zijn. Studies wijzen uit dat de werkzaamheid van het BioNTech/Pfizer-vaccin na zes maanden afneemt van 95 procent tot ongeveer 91 procent.

Quote Ik verwacht dat het waarschijn­lijk nodig zal zijn om elk jaar of misschien elke 18 maanden een nieuwe booster te krijgen. Ugur Sahin

“Daarom hebben we een derde injectie nodig om de vaccinbescherming weer op bijna 100 procent te krijgen”, aldus de BioNTech-oprichter tegen verslaggevers tijdens een videogesprek. Sahin stelt dat de derde inenting negen tot twaalf maanden na de eerste injectie moet worden toegediend. “En dan verwacht ik dat het waarschijnlijk nodig zal zijn om elk jaar of misschien elke 18 maanden een nieuwe booster te krijgen”, verklaart hij.

Indiase variant

Gevraagd naar de nieuwe variant die voor het eerst in India werd ontdekt, zegt Sahin dat de doeltreffendheid van het vaccin ertegen nog steeds wordt onderzocht. “Maar de Indiase variant heeft mutaties die we eerder hebben onderzocht en waartegen ons vaccin ook werkt, dus daar heb ik ook vertrouwen in”, meent hij.

Quote Het vaccin is behoorlijk slim opgebouwd, en het bolwerk houdt stand. Ugur Sahin

“Het vaccin is behoorlijk slim opgebouwd, en het bolwerk houdt stand. Daar ben ik van overtuigd, stelt de topman. “Als het bolwerk opnieuw moet worden versterkt, zullen we dat doen. Ik ben niet bezorgd.”

De 55-jarige Sahin, wiens familie van Turkije naar Duitsland emigreerde toen hij vier was, vertelt tot slot dat het “een heel fijn gevoel” is om te horen dat steeds meer mensen eindelijk hun dierbaren weer kunnen zien nadat ze zijn ingeënt met het vaccin van zijn bedrijf.

Bekijk ook: Pfizer werkt aan een pil tegen het coronavirus

Bekijk ook: Dit is hoe het coronavaccin van Pfizer werkt