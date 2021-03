Topman Australische luchtvaartmaatschappij vermoedt verplichte vaccinering voor internationale reizigers

West-Vlaanderen Eventsec­tor treurt voort, nu kans op feestelij­ke zomer met de dag kleiner wordt: “Tweede of derde lockdown? Wij zitten nog altijd in de eerste”

20 maart Ook in 2021 geen Rock Werchter. Tomorrowland misschien, als het meezit, op het einde van augustus. Maar de hoop op een echte zomer slinkt met de dag, nu de cijfers weer stijgen. Werknemers uit de evenementensector beleefden deze week -opnieuw- slapeloze nachten. “Wie geen buffer heeft, overleeft niet. En dan nog”, vat één iemand de vertwijfeling samen. De geluidsman, de aankleder van feestzalen, de organisator van kerstmarkten of de West-Vlaming die grote bands begeleidt op hun tour. Acht mensen over hun jaar vol zwarte sneeuw.