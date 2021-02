Topman AstraZeneca is zelf “teleurgesteld” over vaccinleveringen, maar kan Europarlementariërs niet overtuigen: “U bent precies een stuk zeep”

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zijn donderdagmiddag begonnen aan een nieuw digitaal overleg over de aanpak van de coronapandemie. Bovenaan de agenda: hoe het tempo van de sputterende vaccinatiecampagnes opdrijven? AstraZeneca-topman Pascal Soriot zegt zelf “teleurgesteld” te zijn dat de productie en dus de levering van zijn coronavaccin tegenvalt. “Net als jullie”, zei hij in het Europees Parlement. Maar zijn uitleg waarom de levering van de vaccins in het Verenigd Koninkrijk zoveel vlotter loopt dan in de EU, kon de parlementsleden niet bekoren.

Na de perikelen met vooral AstraZeneca zullen de leiders van de 27 lidstaten de farmaceuten eraan herinneren dat ze hun engagementen over leveringen moeten nakomen. Tegelijkertijd willen ze op zoek gaan naar oplossingen om de vaccinproductie in Europa op te schalen. Daarbij zal ook de opkomst van nieuwe varianten van het coronavirus ter sprake komen. België en vier andere landen drongen in de aanloop naar de videoconferentie op meer actie en urgentie aan.

De Europese Commissie wil dat 70 procent van de Europese bevolking tegen het einde van de zomer een vaccin krijgt, maar twee maanden na de eerste prikjes is nog maar ongeveer 5 procent ingeënt. De percentages verschillen wel van land tot land, wat ook afhankelijk is van de strategie die op nationaal vlak is uitgetekend.

Topman AstraZeneca “teleurgesteld”

AstraZeneca-topman Pascal Soriot zei in het Europees parlement vanmiddag alvast “teleurgesteld” te zijn rond de tegenvallende productie van zijn coronavaccin. AstraZeneca meldde de afgelopen weken tegenslag na tegenslag. In de eerste drie maanden van dit jaar moest de EU het stellen met 40 miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen en eigenlijk nog heel wat meer. De productie in het tweede kwartaal dreigt ook fors tegen te vallen, bleek maandag. Het bedrijf staat er in Brussel sindsdien niet erg goed op.

Soriot is er niettemin “van overtuigd” dat de productie in de lente op gang komt. Het Brits-Zweedse bedrijf zal nauw samenwerken met de Europese Commissie om dat voor elkaar te krijgen, zegt hij. Terwijl in de ene site de productie snel opgevoerd wordt, gaat het in de andere trager. “Onze experten gaan van site naar site en doen op dit ogenblik het maximale. Maar we hebben er vertrouwen in dat de productiviteit vanaf het tweede kwartaal de hoogte zal ingaan”, zei Soriot. AstraZeneca produceert nu om en bij de 100 miljoen dosissen per maand, vanaf april zou dat het dubbele moeten zijn.

Verenigd Koninkrijk

Soriot verklaarde ook dat het Verenigd Koninkrijk al heel vroeg geld stak in het bedrijf in Leiden dat coronavaccins maakt voor AstraZeneca. Het land verzekerde zich zo van de levering van vaccins. Die afspraken waren er dus veel eerder dan met de EU, suggereerde hij. Brussel viste achter het net toen de productie elders haperde.

Niettemin gaat het overgrote deel van de coronavaccins die AstraZeneca in de Europese Unie maakt naar de EU-landen, verzekerde Soriot. Ook die van het Leidse Halix.

Europarlementariërs hebben daarover twijfels omdat de vaccinfabrikant veel minder levert aan de EU dan afgesproken, terwijl bijvoorbeeld de aanvoer naar het Verenigd Koninkrijk niet stokte. Ze verdenken het Brits-Zweedse bedrijf ervan de Britten voor te trekken en in de EU gemaakte vaccins naar het Verenigd Koninkrijk te verschepen.

“U bent precies een stuk zeep”

Soriots uitleg kon de Europarlementsleden dan ook niet overtuigen. “U bent precies een stuk zeep: onmogelijk om greep op te krijgen”, verwoordde de Finse Silvia Modig (extreemlinks) het. Volgens Esther de Lange (CDA) rammelt het verhaal van Soriot aan alle kanten. “Als de contracten van het VK en EU praktisch tegelijkertijd zijn getekend, waarom wordt er in de EU dan 60 procent minder geleverd? Dat wilde Soriot ook vandaag nog steeds niet uitleggen”, zei ze aan Nederlandse media.

Ook volgens de Belgische Sara Matthieu (Groen) blonk de uitleg van Soriot uit in vaagheid. “Ik hoorde vooral dat alle farmabedrijven hun capaciteit proberen op te drijven, maar (hoorde) weinig concreet perspectief. De oplossing ligt nochtans voor de hand. Wanneer deze bedrijven tijdelijk afzien van hun patenten en knowhow delen, kunnen producenten in de hele wereld vaccins produceren.”

Volledig scherm EU-commissaris voor de interne markt Thierry Breton op de foto tijdens een bezoek aan de verpakkingslijn in de productiefabriek van Pfizer in Puurs. © BELGA

Vaccinatiepaspoorten

De bescheiden vaccinatiecijfers laten wel toe dat één geladen debat vooralsnog niet aan de orde is, namelijk of we aan een Europees erkend vaccinatiecertificaat bepaalde voordelen zullen koppelen. Griekenland en andere toeristische trekpleisters in het zuiden van het continent willen dat zo’n certificaat het reizen opnieuw makkelijk maakt. Ze kregen donderdag ook de steun van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz.

Landen als Duitsland, Frankrijk en België staan dan weer op de rem. Ze willen eerst meer duidelijkheid over de vraag of gevaccineerde mensen het virus nog steeds overdragen. Bovendien willen ze zich behoeden voor een vaccinatieverplichting via de achterdeur, of discriminatie tussen zij die al de kans op een inenting hebben gehad en de rest.

Niet-essentiële reizen

In afwachting van een sterkere vaccinatie en lagere besmettingscijfers ligt het vrije verkeer van personen nog steeds aan banden. De Europese Commissie stuurde begin deze week een brief naar zes landen omdat hun nationale beperkingen te ver zouden gaan. Zo vindt de Commissie het Belgische verbod op niet-essentiële reizen niet proportioneel. België houdt staande dat de maatregel binnen de Europese aanbevelingen kadert. Hoe dan ook, het verbod staat vrijdag op de agenda van het Overlegcomité.

