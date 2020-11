Topjob voor Trump-bondgenoot die Obama “terrorist” noemde

Hongaarse regering wil geslacht ouders verankeren in grondwet

De Hongaarse regering wil in de grondwet laten opnemen dat "de moeder een vrouw is en de vader een man" en dat het geslacht gedefinieerd wordt als dat van bij de geboorte. Sinds mei is het in Hongarije al verboden om een geslachtsverandering te laten registreren in de burgerlijke stand.