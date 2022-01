Topgangster Nordin Benallal krijgt wellicht lichte straf voor mislukte ontvoering in Spaans drugsmilieu

De Belgische topgangster en ontsnappingskoning Nordin Benallal is samen met drie andere ‘sicario’s’ of huurmoordenaars, waarvan nog twee uit ons land, voor de rechter verschenen voor een mislukte ontvoering in het Spaans drugsmilieu . Ze werden in augustus 2020 op heterdaad betrapt met een man in hun kofferbak. Mogelijk was het de bedoeling het slachtoffer uit de weg te ruimen. Benallal en zijn kompanen lijken weg te komen met lichte straffen.

Bekijk ook: Belgische “huurmoordenaars” opgepakt in Spanje

De ontvoering vond in augustus 2020 plaats in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko, aan de Noord-Afrikaanse zijde van de Straat van Gibraltar. Dat is het smalste stukje oceaan tussen Spanje en Marokko en wordt veelvuldig gebruikt om drugs te smokkelen naar Europa.

Getuigen zagen toen hoe een BMW in de wijk Benitez met hoge snelheid op iemand afreed. Verschillende mannen stapten uit en probeerden het slachtoffer met geweld in hun wagen te duwen. Op dat moment werden ook verschillende schoten gelost.

De politie was echter zeer snel ter plaatse. Het 27-jarige slachtoffer uit Ceuta was toegetakeld met een steen en bevond zich al in de kofferbak van de ontvoerders. Die probeerden te vluchten en reden daarbij verschillende politiewagens aan.

Drie Belgen opgepakt

Twee ontvoerders konden ontsnappen, drie anderen verstopten zich in de struiken. Onder hen de Belgische topgangster Nordin Benallal, in ons land al herhaaldelijk veroordeeld voor gewapende en gewelddadige overvallen. Ook een tweede Belg, M.B., werd opgepakt, net als de Marokkaan M.N., eveneens uit ons land.

Naast de drie verdachten uit ons land stond gisteren in de rechtbank Ceuta ook nog de Spanjaard N.K. terecht. Hij is een inwoner van Ceuta en is bekend onder de bijnaam ‘Tayena’. De vier verdachten stonden terecht voor het illegaal vasthouden van een persoon, het aanvallen van een persoon met een gevaarlijk wapen en het verwonden van ordehandhavers.

50.000 euro betaald

De drie mannen uit België gaven volgens ‘El Foro de Ceuta’ alledrie hun betrokkenheid toe. Ze zouden ook het slachtoffer en de getroffen agenten betaald hebben voor de geleden schade, en voor de vernielde politiewagens. In totaal legden ze daarvoor meer dan 50.000 euro op tafel, wat volgens ‘El Faro de Ceuta’ wijst op de financiële draagkracht van de verdachten.

De drie Belgen ontkenden ook allemaal de betrokkenheid van ‘Tayena’, de vierde verdachte. De politieagenten die tijdens de schietpartij ter plaatse waren, moesten ook toegeven dat ze die man die avond niet hebben gezien, hoewel ze hem kennen omdat hij gelinkt is aan criminele feiten.

Ook het slachtoffer beweerde dat hij geen relatie heeft met die verdachte, hoewel hij hem wel “kende van zien”. De man beweerde dat eigenlijk zijn broer geviseerd werd, maar dat de ontvoerders hem pakten “omdat hij in de auto van zijn broer zat”.

Lichte straf voor ‘de Paling’

Volgens ‘El Foro de Ceuta’ vraagt het openbaar ministerie voor de twee Belgen en de Marokkan uit ons land een celstraf van 18 maanden. Voor een van de twee Belgen werd nog 3 maanden extra gevraagd wegens het gebruik van geweld. Voor de Spaanse verdachte werd negen jaar cel gevraagd wegens ontvoering.

De Marokkaans-Belgische crimineel Nordin Benallal is in ons land ook bekend onder de bijnaam ‘de Paling’. Die verwierf hij omdat hij al vijf keer uit de gevangenis ontsnapte. In 2007 gebruikte hij zelfs een helikopter om uit de gevangenis van Ittre te geraken. In 2018 werd hij onder elektronisch toezicht geplaatst. Volgens Spaanse media droeg hij in augustus 2020 bij zijn arrestatie nog steeds een enkelband.