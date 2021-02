Topexpert Fauci: “Amerikanen zullen in 2022 mogelijk nog altijd mondmasker moeten dragen”

Asielzoe­ker steekt directeur opvangcen­trum dood in Franse stad Pau

19 februari Een Soedanese vluchteling (38) heeft de directeur (46) van het asielcentrum in de Zuid-Franse stad Pau doodgestoken. De vluchteling had net vernomen dat zijn asielaanvraag was afgewezen. Hij is na de feiten zonder incidenten opgepakt, aldus de politie. De speurders gaan niet uit van een terroristische aanval.