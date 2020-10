Topambtenaar die anoniem kritisch stuk over Trump schreef maakt zich bekend

“Als een twaalfjari­ge in de verkeersto­ren van de luchthaven”: anonieme Witte Huis-medewerker schetst onthutsend beeld van Donald Trump

8 november In ‘A Warning’, een nieuw “explosief” boek over Donald Trump dat midden deze maand verschijnt en geschreven is door een anonieme auteur “in de hoogste regionen van het Witte Huis”, wordt de Amerikaanse president omschreven als “die oude nonkel die zonder broek aan in de tuin van het rusthuis rondloopt en vloekt op alles en iedereen”. Volgens de topambtenaar, die vorig jaar al een alarmerend opiniestuk schreef in The New York Times, hebben tientallen regeringsmedewerkers al overwogen om “en masse” op te stappen om een signaal te geven.