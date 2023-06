Topadviseur Zelensky: “Volgende stap kan opblazen van kerncentrale zijn, Poetin is tot alles in staat”

“Op simpel verzoek van Vladimir Poetin werd de waterkrachtcentrale opgeblazen, dit is een totaal nieuwe vorm van Russische agressie”, stelde Danilov na een spoedvergadering van de Oekraïense Veiligheidsraad. Meteen waarschuwt hij ook voor een eventuele volgende stap. “Het staat vast dat Russen explosieven geplaatst hebben in de kerncentrale van Zaporizja. Poetin is tot alles in staat.”

17.000 inwoners geëvacueerd

Een derde mogelijkheid is dat de dam gewoon ingestort is als gevolg van eerdere beschietingen en slijtage. “Het stuwmeer en de verschillende onderdelen van de dam liggen in niemandsland en werden dus niet meer onderhouden”, stelt historicus Tom Simoens. “Bovendien was de waterstand in het meer enorm hoog, wat voor een hoge druk op die dam zorgde. In vredestijd moet de dam dat in principe aankunnen, maar niet wanneer hij beschadigd is.”