Topadviseur Poetin die Rusland ontvluchtte in allerijl opgenomen in ziekenhuis: vriendin getuigt hoe hij opgehaald werd door mensen in hazmat-pakken

Vergifti­ging van Russische ex-spion doet hard denken aan moord op Litvinenko

Een Russische oud-spion en zijn dochter liggen sinds zondag in kritieke toestand in het ziekenhuis van het Zuid-Engelse Salisbury. Ze werden er halfdood aangetroffen op een bankje bij een shoppingcenter. Sergei Skripal was één van de belangrijkste spionnen uit het post-Koude-Oorlog-tijdperk. Hij werkte “On Her Majesty's Service”. De affaire doet terugdenken aan de moord op Alexander Litvinenko. Die werd in november 2006 in Londen vergiftigd met radioactief polonium. In opdracht van Vladimir Poetin, volgens de Britten.

6 maart