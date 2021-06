Top G7 in Britse Cornwall blijkt superverspreider: aantal besmettingen stijgt met 2.450 procent

De top van ’s werelds grootste industrielanden - Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten - werd van 11 tot en met 13 juni gehouden in de badplaats Carbis Bay, in het zuidoosten van Engeland. Ook de Europese Unie nam deel. Maar sinds de wereldleiders met hun delegaties, de veiligheidsdiensten en de internationale media weer vertrokken zijn, blijkt het aantal besmettingen in de regio gigantisch gestegen te zijn.

Het aantal bevestigde gevallen in Cornwall en de Scilly-eilanden ging van 2,8 per 100.000 inwoners de zondag vóór de top naar 81,7 per 100.000 inwoners de zondag ván de top. Het nationaal gemiddelde lag toen op 77,4 gevallen per 100.000 inwoners.

Media

Carbis Bay (waar de top plaatsvond) en Falmouth (waar media en politie ondergebracht waren) zagen hun besmettingscijfers stijgen met meer dan 2.000 procent in de week tot en met het eigenlijke event. In St Ives en Halsetown ging het om een stijging met 2.450 procent tot 733 gevallen per 100.000 inwoners, in Falmouth East werd een stijging van 2.000 procent genoteerd tot 600 gevallen per 100.000 inwoners.

De lokale besturen in de regio vragen de Britse regering om onmiddellijk maatregelen te nemen en extensief te gaan testen in de regio’s met het hoogste aantal besmettingen om de verspreiding in te dijken. Ze willen ook dat er extra vaccins komen voor jongere mensen, die een groot deel van het ziekenhuispersoneel uitmaken en nog maar beperkt gevaccineerd zijn. Er wordt op dit moment maar één patiënt behandeld in Cornwall, maar er wordt gevreesd dat dit aantal aanzienlijk zal toenemen. De Deltavariant die nu dominant is in het Verenigd Koninkrijk doet de kans dat jonge mensen ook medische zorg nodig hebben immers verdubbelen.

Coronakaart

Volgens Cornwall Council is er echter geen bewijs dat de golf in besmettingen gelinkt kan worden aan de G7-top, hoewel de coronakaart van de Britse regering duidelijk anders doet vermoeden.

Experts wijzen erop dat de vele toeristen die de regio graag aandoen ook een effect gehad kunnen hebben op de cijfers, maar dat zij alléén de opstoot niet kunnen verklaren. Anders zou dat in naburige toeristische regio's ook te zien moeten zijn.