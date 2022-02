“Toon dit aan Poetin”: dokters moeten reanimatie van zwaargewond meisje (6) staken

IN KAART: Heeft het Russisch leger ondertus­sen nog territori­um gewonnen of net weggegeven?

Er zijn toch al wat verschillen te zien op de kaart over de opmars van de Russen. Voor hen gaat het in het zuiden al wat makkelijker, omdat daar minder weerstand is van het Oekraïense leger. In het noorden hebben de Russen het dan weer moeilijker. Opmerkelijk is dat het Russisch leger bijna overal territorium wint, behalve in het westen van Kiev. Daar is immers veel weerstand van het Oekraïense leger en de burgers. Volgens de burgemeester van Kiev zitten de Russische troepen nog niet in zijn stad, maar Russische saboteurs proberen in burgerkledij de stad binnen te dringen. Op papier staat het Russische leger ook veel sterker. VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp legt uit.

27 februari