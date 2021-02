Toezichthouder VS keurt vaccin Johnson & Johnson goed: 4 miljoen doses direct leverbaar

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van Johnson & Johnson toe te laten op de Amerikaanse markt. Het middel kan nu snel worden ingezet om mensen in te enten. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief.

Johnson & Johnson, moederbedrijf van het Belgische Janssen Pharmaceutica, kan direct 4 miljoen doses leveren en gaf enkele dagen geleden aan dat het tegen eind maart 20 miljoen dosissen wil kunnen leveren aan de VS. Voor de volledige eerste helft van 2021 zou het gaan om 100 miljoen doses.

Het Johnson & Johnson-vaccin kan in tegenstelling tot veel andere vaccins op koelkasttemperatuur worden bewaard. Bovendien is er maar één prik nodig om van maximale bescherming tegen Covid-19 te beschermen. In het geval van de andere goedgekeurde vaccins (Pfizer en Moderna) zijn er twee doses per persoon nodig. Tot slot is een dosis van Johnson & Johnson een stuk goedkoper: naar verluidt betaalt de Amerikaanse regering ongeveer 10 dollar (8,30 euro) per dosis voor dit nieuwe vaccin.

Quote Dit is geweldig nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigen­de stap in onze inspannin­gen om een einde te maken aan de crisis. Amerikaans president Joe Biden

Stroomversnelling

De goedkeuring is een opsteker van de VS, waar de vaccinatiecampagne na een aanvankelijk trage uitrol in een stroomversnelling is geraakt. Volgens het Center for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, hebben al 47,2 miljoen Amerikanen al minstens één dosis van een Covid-19-vaccin gekregen.

Toch zijn er stemmen die vrezen dat sommige Amerikanen het vaccin niet zullen accepteren, vanwege de vermeende lagere effectiviteit (72 procent) dan de vaccins van Pfizer en Moderna (94 procent). Topviroloog Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse regering op het gebied van infectieziekten, nuanceerde dat zaterdag in een interview: “In plaats van het verschil tussen 94 procent en 72 procent te ontleden, moet je accepteren dat je nu drie zeer effectieve vaccins hebt. Punt uit.”

Quote De studie van Johnson & Johnson vond plaats in moeilijke­re omstandig­he­den en de proefperso­nen hadden meer kans om besmet te raken Johan Van Hoof, hoofd van Janssen Vaccines (Johnson & Johnon)

Ook Johan Van Hoof, hoofd van Janssen Vaccines, zegt dat die vergelijking maken niet eerlijk is. “Om vaccins te kunnen vergelijken moet je die in precies dezelfde epidemiologische omstandigheden testen: bij een even hoge circulatie van het virus én van bepaalde varianten.” De klinische studie van Johnson & Johnson vond plaats in moeilijkere omstandigheden: op het moment dat de epidemie steviger raasde, en de proefpersonen dus meer kans hadden om besmet te raken, en in drie verschillende continenten. De testen van Pfizer en Moderna vonden voornamelijk in de VS plaats en op het moment dat er nog geen sprake was van meer besmettelijke varianten.

De Amerikaanse president Joe Biden toonde zich zaterdag tevreden over de goedkeuring van een derde coronavaccin, maar riep op om waakzaam te blijven. “Dit is geweldig nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende stap in onze inspanningen om een einde te maken aan de crisis”, verklaarde Biden in een verklaring. “Maar we mogen onze waakzaamheid niet laten verslappen of ervan uitgaan dat de overwinning nu binnen is”, voegde hij er nog aan toe.

Europa

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. De Europees toezichthouder EMA wil het op 11 maart goedkeuren, zo is vernomen bij de Europese Unie. De Europese Commissie liet al weten dat het vaccin van Johnson & Johnson vanaf april geleverd wordt in de EU. Brussel heeft een deal voor 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen.

