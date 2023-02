Toevallige controle op luchthaven doet moordenaar na 26 jaar de das om

Update Leger VS haalt voor vierde keer in korte tijd ongeïdenti­fi­ceerd object neer: vormde geen militaire bedreiging

Het voorwerp dat zondag werd neergeschoten boven Lake Huron in de VS vormde geen “militaire bedreiging” voor Amerikaans grondgebied. Dat heeft een hoge regeringsfunctionaris zondag gezegd. Het object werd neergehaald op bevel van de Amerikaanse president Joe Biden. Het is de vierde keer op korte tijd dat de Amerikanen ‘vliegende voorwerpen’ in het Amerikaanse en Canadese luchtruim hebben onderschept.