Toeval of niet? Russische bondgenoot neemt - letterlijk - afstand van president Poetin voor de ogen van verzamelde pers

Puur toeval of speelt er meer? Het was alleszins een pijnlijk moment voor Russisch president Vladimir Poetin op de CSTO-top met zes voormalige Sovjetstaten. Nikolaj Pasjinian, de premier van Armenië, nam tijdens het fotomoment voor de internationale pers letterlijk afstand van Poetin. Daarnaast weigerde Pasjinian ook een gezamenlijke verklaring te ondertekenen. Armenië is nochtans traditioneel altijd een bondgenoot van Rusland, maar toont dit dat dat mogelijk verleden tijd is? Experts laten weten dat de invloed van Poetin in de regio sterk is afgenomen sinds de oorlog die in maart uitbrak in Oekraïne.