Toetanchamons graftombe bevat mogelijk deur naar tombe van schoonheidskoningin Nefertiti

De ontdekking van verborgen hiërogliefen in het graf van Toetanchamon geeft extra kracht aan een theorie dat de legendarische Egyptische koningin Nefertiti in een verborgen kamer ligt naast de grafkamer van haar stiefzoon. Dat zegt de wereldberoemde Britse egyptoloog Nicholas Reeves.

Nicholas Reeves, voormalig conservator bij het Departement van Egyptische Oudheden van het British Museum, zei dat hoewel deze theorie onbewezen blijft na onovertuigende radarscans, er toch verder gezocht moet worden. Reeves realiseerde zich dat tekeningen waarop Toetanchamon is afgebeeld terwijl hij wordt begraven, zijn geschilderd over andere hiërogliefen waarop Toetanchamon Nefertiti begraaft. Nefertiti is de legendarische schoonheid, koningin van Egypte en vrouw van koning Achnaton.

“Ik kan nu aantonen dat die tekeningen in de graftombe oorspronkelijk Toetanchamon toonden die zijn voorgangster, Nefertiti, begroef. Je zou die decoratie niet hebben gehad in het graf van Toetanchamon”, zegt Reeves aan de Britse krant ‘The Guardian’. Op de versierde noordelijke muur is opvolger Ay te zien die een ceremonieel mes vasthoudt en het ritueel uitvoert van het ‘openen van de mond’ van de mummie, om de vijf zintuigen van de overledene te herstellen.

Reeves zei: “Nauwkeurige inspectie van Ay’s hiërogliefen onthult duidelijke, onderliggende sporen van een eerdere naam, die van Toetanchamon. In de oorspronkelijke versie toonde deze scène Toetanchamon die het begrafenisritueel uitvoert voor de oorspronkelijke eigenaar van het graf, zijn directe voorgangster Nefertiti.”

Gezichtskenmerken

“Die conclusie wordt absoluut bevestigd door de gezichtsprofielen van de tekeningen. De stompe neus en de mollige onderkin die momenteel aan Ay worden toegeschreven, volgen precies de gestandaardiseerde gezichtscontouren van Toetanchamon. Het gezicht van de afgebeelde mummie draagt de onmiskenbare kenmerken van Nefertiti. Het is duidelijk dat de scène is begonnen als een verslag van Toetanchamon bij de begrafenis van Nefertiti.”

De tombe van Toetanchamon, precies een eeuw geleden ontdekt door Howard Carter, was gevuld met stoelen en wagens, naast schitterende schatten die de jonge koning nodig zou hebben in het hiernamaals. Reeves betoogt dat zijn onverwachte dood - in 1324 voor Christus, na slechts negen jaar op de troon - betekende dat hij met spoed moest worden begraven. “Het nieuwe bewijsmateriaal ondersteunt de theorie dat Toetanchamons tombe slechts het buitenste gedeelte is van een veel grotere tombe”, zegt Reeves. Volgens hem zou Nefertiti verder in de tombe liggen met een groot stelsel aan eigen kamers en gangen.

Volledig scherm Egyptische archeoloog restaureert gouden kist van Toetanchamon. © EPA

In 2015 stelde Reeves dat hogeresolutiebeelden van Toetanchamons tombe lijnen lieten zien onder gepleisterde oppervlakken van beschilderde muren, die duidden op onontdekte deuropeningen, hoewel andere deskundigen vonden dat de scans geen uitsluitsel gaven. “Het is heel gemakkelijk om dit af te schrijven als pure fantasie, maar ik heb ontdekt dat de decoratie van de muur in de grafkamer was veranderd”.

Indringer

“We zijn altijd verbaasd geweest over Toetanchamons graf vanwege de vreemde vorm. Het is erg klein, en niet wat we zouden verwachten van een koning.” Reeves zal het nieuwe bewijsmateriaal opnemen in zijn komende boek, ‘The Complete Tutankhamun’, dat op 28 oktober verschijnt. Het is een update van een veelgeprezen uitgave die hij dertig jaar geleden voor het eerst publiceerde en die sindsdien in druk is gebleven.

Hij betoogt dat recente studies, waarbij gebruik werd gemaakt van thermische beeldvorming en schimmelgroeianalyse, zijn zaak verder ondersteunen. Hij schrijft: “Toetanchamon is niet begraven in de uitgebreide, ongebruikte tombe van een particulier, maar het lijkt er sterk op dat hij slechts een indringer was in het buitenste gedeelte van een aanzienlijk groter, koninginnelijk graf.”

