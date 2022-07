Toestand van president Biden "is al verbeterd" sinds zijn positieve coronatest

Doe jij ook aan ‘fexting’, zoals Jill en Joe Biden? “Therapeu­ten raden het al decennia­lang aan”

President Joe Biden en zijn vrouw Jill maken liever ruzie via sms dan met een confrontatie face to face. Wel meer koppels doen aan ‘fexting’: fighting over text. Is er iets mis met je te verstoppen achter een scherm tijdens moeilijke discussies? Zorgt het voor heftigere ruzies, of net niet? Mediapsycholoog Koen Ponnet en klinisch psychologe Inge Goffart lichten toe. “Na mondelinge discussies denk ik vaak: verdorie, dát ben ik vergeten aan te halen.”

