Toestand in Portugal steeds erger: nog maar zeven bedden vrij op intensieve voor coronapatiënten, mortuaria ziekenhuizen bijna vol

Coalitie onder leiding VS bevestigt dood van hoogste IS-leider in Irak

29 januari De coalitie die onder leiding van de Verenigde Staten tegen IS (Islamitische Staat) vecht, heeft vrijdag gezegd dat de hoogste leider van de militante groep in Irak deze week bij een luchtaanval is gedood. Dat gebeurde in het noorden van het land. Daarmee wordt een verklaring bevestigd die de Iraakse premier donderdag verspreidde.