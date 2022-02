Toeristenvliegtuigje vermist in IJsland: mogelijk Belg aan boord

De kustwacht in IJsland is op zoek naar een vermist vliegtuigje met vier mensen aan boord. Het verliet donderdagochtend de luchthaven van de IJslandse hoofdstad Reykjavik en is sindsdien spoorloos. Volgens persbureau AP waren naast de piloot drie toeristen aan boord: een Belg, een Nederlander en een Amerikaan. Buitenlandse Zaken meldt aan HLN dat het op de hoogte is van de zaak, maar nog niet kan bevestigen dat er effectief een landgenoot in het toestel zat.