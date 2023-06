Toeristenboot vat vuur voor de kust van Rhodos

Update Betogers bestormen Zweedse ambassade Irak na koranver­bran­ding, Erdogan boos op “arrogante westerlin­gen”

Tientallen betogers hebben in Irak de ambassade van Zweden bestormd. Ze waren boos over een koranverbranding in het Noord-Europese land. Volgens de Zweedse autoriteiten is het personeel in veiligheid gebracht.