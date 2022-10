Toeristen vast op Kreta door noodweer: “Vanuit de vertrekhal zag je de vliegtuigen niet eens meer”

Het noodweer op het Griekse eiland Kreta heeft een tweede slachtoffer geëist. Een vermiste vrouw is vanochtend dood aangetroffen nadat haar auto werd meegesleurd door het water. Ondertussen proberen bewoners van de zwaar getroffen badplaats Agia Pelagia de ravage op te ruimen en is het vliegverkeer weer hervat. “Gisteren kon je vanuit de vertrekhal niet eens meer de geparkeerde vliegtuigen zien”, zegt de Nederlandse toerist Harold van Vegten.

De regionale gouverneur van Kreta spreekt over “het ergste onweer van de laatste honderd jaar”. De Griekse krant ‘Kathimerini’ noemde het zelfs “een bijbelse ramp”. Politie en brandweer kregen al ontelbare oproepen van getroffen burgers. Verschillende gezinnen zitten zonder stroom.

Vooral Heraklion, de hoofdstad van Kreta, kreeg het zwaar te verduren. De luchthaven van de stad was zaterdag urenlang gesloten, omdat de landingsbaan volledig blank stond. Tientallen vakantievluchten moesten daarom omgeleid worden, onder meer naar Chania, in het westen van Kreta, maar ook naar de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene.

Herbekijk: Zondvloed op Kreta richt ravage aan

Vliegverkeer stilgelegd

De Nederlandse toerist Harold van Vegten en zijn vrouw stonden gisteren klaar op het vliegveld om terug naar huis te vliegen. “Er leek eerst niets aan de hand, het miezerde een beetje.” Die miezer mondde echter al snel uit in noodweer. “Plots kon je niets meer zien, vanuit de vertrekhal zag je de vliegtuigen niet eens meer”, vertelt Harold.

Volledig scherm Een vrouw in de puinhoop in Agia Pelagia op Kreta. © REUTERS

Vliegen was geen optie meer. “En vertrekken uit de luchthaven kon ook niet door het noodweer. We hebben er uren doorgebracht, maar onze situatie viel nog mee. Toen we uiteindelijk rond 18 uur weg konden van het vliegveld om naar een hotel te gaan, kwamen er mensen de vertrekhal binnen die al die uren in een vliegtuig hadden gezeten. Het werd door het grondpersoneel zo gevaarlijk geacht dat ze het vliegtuig niet eerder konden lossen”, aldus Harold. Ondertussen is het vliegverkeer hervat. “Maar we hebben wel vertraging”, klinkt het.

Onderweg van het vliegveld naar de stad, zag het koppel rode bagger op de straten. “Het viel verder wel mee daar, voor zover wij konden zien. De beelden vanuit andere dorpen waren veel heftiger. Onze taxichauffeur vertelde dat een taxi van zijn bedrijf door een golf de zee in was gesleurd.”

Vermiste vrouw dood aangetroffen

Bij de overstromingen door het noodweer vielen twee doden. Vanochtend werd het lichaam van een vermiste vrouw aangetroffen. Ze was ontsnapt uit een auto die werd meegesleurd door het water, maar werd zelf ook door de stroming gepakt. De hulpdiensten waren al sinds gisteren naar haar op zoek, maar de zoektocht was lastig door de storm en de ravage. Gisteren was al duidelijk dat een 50-jarige man in Agia Pelagia was omgekomen die vast kwam te zitten in zijn auto en verdronk. Naar verluidt zaten de twee bij elkaar in de auto toen de regenval hen overviel.

Volledig scherm Auto's zijn meegesleurd door de regen in de buurt van Sitia. © Efi Tzavolaki via REUTERS

Volgens de brandweer zijn zeker negen auto’s weggesleurd door het water. Een vrouw werd uit een auto gered die in zee belandde. Zeker dertig mensen moesten door de brandweer in veiligheid worden gebracht, onder wie acht toeristen en een bewaker die vastzaten in het archeologisch museum in de kustplaats Sitia, in het oosten van het eiland. In Chania, aan de westkant van het eiland, zijn huizen ondergelopen.

Lokale media meldden grote schade in de noordelijke kustdorpen, waar straten rivieren zijn geworden die alles op hun pad meevoeren. Nog steeds is er gevaar voor aardverschuivingen, omdat wegen instabiel zijn geworden door de modderstromen. Bewoners wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Zondag is het bewolkt en er valt wat regen, maar het weer is aanzienlijk beter dan gisteren. De regen trok verder naar onder meer Rhodos, maar zorgde daar voor veel minder overlast.

Volledig scherm De situatie in Paliokastro op Kreta. © AP

