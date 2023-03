Toeristen overleven lawine in Slovakije

Russisch leger raadt soldaten aan zich voor te doen als Wag­ner-strij­ders wanneer ze iets mispeuterd hebben

Dat het niet zo goed meer botert tussen het Russische strijdkrachten en de privémilitie Wagner, is stilaan wel een open deur. Maar de legerleiding drijft de vete nu blijkbaar ten top. In een uitgelekte memo die ze haar soldaten meegeeft, zou te lezen staan dat die zich als Wagner-strijders moeten identificeren wanneer ze iets mispeuterd hebben in Oekraïne.