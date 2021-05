Toeristen op Mallorca in Ibiza kunnen weer binnen op restaurant

Grote brand nabij Athene bijna onder controle

11:57 De Griekse brandweer heeft de afgelopen uren wat vooruitgang geboekt in de strijd tegen een zware brand die nu al vier dagen woedt in de buurt van Athene. De brand richtte wel al een “immense ecologische ravage” aan in het beschermd natuurgebied Geraneia, ten westen van de Griekse hoofdstad. “Dit is een van de zwaarste branden van de afgelopen 20 à 30 jaar, zo vroeg in het seizoen”, zei brandweercommissaris Stefanos Kolokouris zaterdag aan tv-zender ANT1.