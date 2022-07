Toeristen ontsnappen ternauwernood aan lawine in Kirgizië

VN: “Rond 15 november zijn er wellicht 8 miljard mensen op aarde”

De wereldbevolking groeit in 2022 tot 8 miljard mensen. Volgens een onderzoek dat de Verenigde Naties vandaag presenteert wordt die grens op 15 november bereikt. In het rapport staat ook dat India in 2023 China passeert als land met de grootste bevolking.

