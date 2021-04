Toeristen mogen Mexico binnen zonder test of quarantaine, maar bevolking betaalt hoge prijs

Ondanks de coronapandemie houdt Mexico de deur wagenwijd open voor toeristen van over de hele wereld. Ze mogen het land binnen zonder test of quarantaine. Alles voor de economie. Maar de bevolking betaalt een hoge prijs. En het pad dat de Mexicaanse regering bewandelt, is ook niet zonder gevaar voor de rest van de wereld.

Toen Amazon-oprichter en miljardair Jeff Bezos samen met zijn vriendin Lauren Sánchez in februari vakantie kwam vieren in Mexico, waren de paparazzifoto’s van het prominente paar van onschatbare waarde - omdat de kiekjes suggereren dat het toerisme in Mexico veilig is en normaal verloopt.

De links-populistische regering vertrouwt op het internationaal toerisme om de toeristische sector - die zo belangrijk is voor de Mexicaanse economie - te redden van de ineenstorting. “Mensen reizen niet als ze ziek zijn”, zei Hugo López-Gatell Ramírez van het ministerie van Volksgezondheid, terwijl hij de controversiële strategie van open grenzen voor toeristen verdedigde.

Volledig scherm Toeristen in Tulum © AP

Succes

Puur economisch gezien heeft de aanpak van de Mexicaanse regering zijn vruchten afgeworpen, zo weet Die Welt. Volgens schattingen van de World Tourism Organization (UNWTO) was Mexico het derde meest bezochte land ter wereld, na Frankrijk en Italië in coronajaar 2020. Terwijl het aantal vluchten wereldwijd met 74 procent daalde, kwam Mexico er relatief goed vanaf met een afname van ‘slechts’ 44 procent. Meer dan vijf miljoen Amerikanen en een miljoen Canadezen kwamen per vliegtuig naar Mexico. Maar ook de Europeanen lieten zich niet onbetuigd met 116.000 Fransen, 103.000 Britten, 100.000 Spanjaarden, 84.000 Duitsers en 45.000 Italianen. Alles samen vlogen bijna aan half miljoen mensen over de Atlantische Oceaan naar Mexico en weer terug.

De regering beschouwt deze cijfers als een succes: “Onze strategie heeft ertoe geleid dat onze toeristische industrie het meest catastrofale jaar heeft kunnen overleven”, zegt de Mexicaanse president López Obrador, die zelf het virus lange tijd bagatelliseerde.

Maar de koers die Mexico vaart, gaat ten koste van de concurrentie in de Caraïben zoals de Dominicaanse Republiek en Cuba omdat deze landen veel strengere maatregelen hebben genomen om hun bevolking te beschermen.

Volledig scherm Toeristen genieten van het strand in Isla Mujeres © EPA

Hoge tol

Bovendien betaalt de Mexicaanse bevolking een zware prijs. Het aantal slachtoffers van Covid-19 is fors gestegen, zo meldt Die Welt. Ondertussen is de P1-coronavariant, die verantwoordelijk is voor de verschrikkelijke dodentol in Brazilië, eveneens aanwezig in Mexico. Bekeken per miljoen inwoners vallen er nu meer doden te betreuren dan in Brazilië. Bovendien is er ook wantrouwen ontstaan over de geloofwaardigheid van de coronacijfers waar de Mexicaanse regering mee schermt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens officiële cijfers telde Mexico (127,6 miljoen inwoners) eind maart 203.210 coronadoden en 2,2 miljoen besmettingen. Maar het aantal doden is wellicht nog veel hoger: uit een document van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat tot nu toe 321.000 Mexicanen zouden zijn overleden aan Covid-19.

Het verschil is te wijten aan het feit dat niet bij alle overleden patiënten coronatesten werden uitgevoerd. In dat geval zou Mexico nog veel zwaarder zijn getroffen dan andere landen. Erger nog: de regering volgde de koers van de open grenzen voor toeristen - ook al had ze weet van de aanzienlijk hogere cijfers.

Volledig scherm Tulum © AFP

Gevaarlijke gevolgen

En experts vrezen gevaarlijke gevolgen voor andere landen. Toeristen kunnen Mexico immers grotendeels ongecontroleerd binnenkomen en weer verlaten, waardoor ook mutaties het land worden binnengebracht en naar andere landen worden meegenomen. Mexico dreigt een wereldwijd virusknooppunt te worden.

Volledig scherm Toeristen op het strand van Acapulco © AFP

Volledig scherm Cancun © EPA

Volledig scherm Acapulco © AFP