Toeriste uit België valt tijdens pootjebaden dood voor de ogen van haar man

Buitenland Vlaamse (51) sterft op vakantie in Italië bij fietsonge­val tijdens steile afdaling

6 september Een vrouw uit het West-Vlaamse Meulebeke is in Toscane om het leven gekomen tijdens een fietstocht. Dat heeft de Italiaanse politie bevestigd aan HLN. De vrouw, D.A. (51), verloor tijdens een steile afdaling de controle en crashte met hoge snelheid tegen een muur. De politie onderzoekt of er een probleem was met de remmen.