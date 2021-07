Toeriste dood teruggevonden na bezoek aan paradijselijk strand op Kreta

Een Franse toeriste die al zes dagen vermist was op het Griekse eiland Kreta is dood teruggevonden. Het lichaam van Violet Gigano (29) lag in een ravijn naast een gevaarlijk wandelpad naar Elafonissi, een paradijselijk strand met roze zand in het zuiden van Kreta.

De verpleegster uit Nantes was op 21 juni alleen naar Kreta op vakantie vertrokken. Ze hield van de natuur en maakte graag wandeltochten. De eerste dagen verbleef ze in de buurt van Chania. Op 24 juni liet ze haar ouders in Frankrijk weten dat ze naar Elafonissi zou gaan. Ze boekte voor twee nachten een hotel in het dorpje Palaiochora, maar daar heeft ze volgens lokale media nooit ingecheckt.

Violet Gigano zou normaal dinsdag 29 juni terugvliegen naar Frankrijk. Omdat ze niet thuiskwam, verwittigde haar familie de Franse politie. Die verwittigden hun collega’s in Griekenland, die een zoektocht startten. Familieleden van de vrouw schakelden ook sociale media in om ze terug te vinden.

De wagen van Gigano werd teruggevonden op een tiental kilometer van Elafonissi, op een plaats waar een wandelpad naar het populaire strand vertrekt. Het lichaam van de vrouw lag in een ravijn naast het pad. Mogelijk volgde ze de verkeerde weg naar haar auto, en kwam ze op een moeilijk begaanbaar stuk terecht. Ze werd donderdag gevonden.

Autopsie

Voorlopig is niet duidelijk of het om een ongeval gaat, of eventueel toch om een misdrijf. Daarom wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam. De politie onderzocht de wagen van de vrouw grondig in een poging te achterhalen of andere personen betrokken zijn bij de dood van de toeriste.

Na de verdwijning werd een opsporingsbericht verspreid en startte een zoekactie.

Elafonissi is volgens lokale media een van de meest bezochte stranden van Kreta, waar toeristen vaak voor een dag naartoe komen. Het is vooral bekend omwille van zijn roze zandstranden. In de omgeving van de toeristische trekpleister werd de voorbije dagen gezocht met een politiehelikopter, politievoertuigen en -drones, en teams met honden die te voet op weg waren.

Verkracht en vermoord

Hoewel perfect mogelijk is dat het om een tragisch ongeval gaat, doet de verdwijning van de Franse toeriste Kreta met afschuw terugdenken aan wat twee jaar geleden gebeurde met de Amerikaanse wetenschapper Suzanne Eaton (60). Die vrouw werd in haar wagen door een 27-jarige landbouwer tweemaal aangereden. Vervolgens verkrachtte hij de vrouw. Haar lichaam dumpte hij in een grot, waar het een week later teruggevonden werd.

