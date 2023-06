Toeriste (21) sterft nadat man haar nabij wereldberoemd Duits kasteel van helling duwt

Noord-Ko­rea vuurt opnieuw raketten af na grote militaire oefening van VS en Zuid-Ko­rea

Noord-Korea heeft donderdag opnieuw ballistische raketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse leger aan persbureau Yonhap. Eerder werd nog gesproken van een enkele raket, maar later werd gemeld dat het om twee korteafstandsraketten ging. Ze kwamen terecht in de Japanse Zee. De lancering volgde op een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten, in de buurt van de grens tussen de twee Korea’s.