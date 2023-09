Toerist riskeert 3.000 euro boete voor stelen 41 kg keien van Sardijns strand

Een Fransman is gearresteerd nadat hij 41 kilogram keien heeft gestolen van het Lampianu strand in Sardinië. Hij riskeert een boete van maximaal 3.000 euro. De witte zandstranden van Sardinië zijn wereldberoemd, maar het meenemen, vasthouden of verkopen van zand, keien, stenen of schelpen van de kust of de zee is strafbaar.