Toerist kerft met sleutel naam ‘verloofde’ in muur Colosseum en haalt zich woede van Italiaanse cultuurminister op de hals

KIJK. Vernieti­gen­de tornado raast door stadje Greenwood in Indiana: “Ik had dood kunnen zijn”

Meerdere video’s tonen hoe een verwoestende tornado zondag door het stadje Greenwood in Indiana raasde. Puin vloog door de lucht en tientallen huizen werden verwoest. Zware onweersbuien trokken in de namiddag door de staat Indiana en zorgde naast flinke hagel ook voor tornado’s. De ravage is enorm, honderdduizenden gezinnen zijn zonder stroom gevallen. “Ik had dood kunnen zijn”, getuigt buurtbewoner John Keith. Het onweer zou ook effectief aan één persoon het leven hebben gekost.