Toerist in Bali om het leven gekomen toen hij poseerde voor foto

KIJK. Man neemt kijkje net wanneer oververhit­te brommerbat­te­rij ontploft, met giganti­sche explosie en vuurzee tot gevolg

Een gezin in het noorden van Engeland is eind vorige maand opgeschrikt door een enorme explosie in hun huis. De explosie kwam er nadat de lithiumbatterijen van een elektrische brommer oververhit raakten tijdens het opladen. Camerabeelden tonen het moment van de explosie en de gigantische vuurzee die erbij ontstaat. Vijf bewoners moeten naar het ziekenhuis gebracht worden. Eén van hen loopt zelfs brandwonden aan de mond en luchtpijp op. De beelden zetten de grote gevaren van lithiumbatterijen nog maar eens in de verf. Andere branden ontwikkelen traag en geven de tijd om nog te ontsnappen, maar bij batterijbranden is dat allesbehalve het geval. Ze verspreiden zich zo snel dat ontkomen bijna geen optie meer is. Je apparaten met lithiumbatterijen niet alleen laten tijdens het opladen is dus de boodschap.