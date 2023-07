Toerist die namen in Colosseum kraste, schrijft opvallende excuusbrief: “Wist niet dat het zo oud was”

KIJK. De 27-jarige man kraste met een sleutel zijn naam en de naam van zijn vriendin in de muren van het 2.000 jaar oude monument

Opgespoord

De Italianen waren woedend. Minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano zei dat de politie de man zou zoeken en streng zou straffen. Na een zoektocht van vijf dagen kwam het nieuws dat de romanticus was gevonden. Het gaat om de 27-jarige Ivan Dimitrov, een fitnessinstructeur die in het Engelse Bristol woont. De man riskeert een boete van 15.000 euro en een celstraf tot vijf jaar, meldde het Italiaanse persbureau ‘ANSA’.

Vol berouw

Dimitrov reageerde meteen vol berouw toen de Italiaanse politie hem opspoorde: “Hij vertelde dat hij veel spijt had van wat hij had gedaan en bleef zich maar verontschuldigen”, zei een politiewoordvoerder begin deze week aan ‘The Daily Mail’. “Ik denk dat hij zich ook zorgen maakte over de consequenties. We hebben hem uitgelegd dat twee tot vijf jaar celstraf en een boete van 15.000 euro mogelijk zijn.”

Brief met excuses

Ik geef met diepe schaamte toe dat ik pas na wat er spijtig genoeg is gebeurd, leerde over de oudheid van het monument

In de brief, die ‘Il Messaggero’ gisteren publiceerde, biedt de twintiger zijn “oprechte excuses” aan, “aan de Italianen en aan de hele wereld”. Ondanks dat het Colosseum ongeveer 2.000 jaar oud is en een wereldberoemd historisch bouwwerk, schreef hij ook: “Ik geef met diepe schaamte toe dat ik pas na wat er spijtig genoeg is gebeurd, leerde over de oudheid van het monument.” In die zin beseft de man naar eigen zeggen nu pas “de ernst van zijn daad”.