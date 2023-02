Toerisme in Rusland compleet ingestort door internationale sancties

Twee uur extra wiskunde in plaats van Godsdienst? Weyts vindt dat scholen zelf moeten kunnen kiezen hoe ze levensbe­schou­wing invullen

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) afhangt, moeten de scholen in het officieel onderwijs in de toekomst zelf kunnen kiezen hoe ze de twee uur levensbeschouwelijke vakken invullen. Zo zouden ze er in het belang van de onderwijskwaliteit voor kunnen kiezen om die uren te vervangen door uren Nederlands of wiskunde. Maar dan moet de Grondwet wel gewijzigd worden. Zo heeft minister Weyts woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht.

