Toenemende kritiek op handelen Franse politie bij aanhoudende pensioenprotesten

Update Negende protestdag in Frankrijk: relschop­pers steken stadhuis Bordeaux in brand

De negende protestdag tegen de pensioenhervorming van de Franse regering ontaardde donderdag in veel steden in rellen. Bijna 150 agenten en gendarmes raakten gewond. Ook werden ruim 170 manifestanten gearresteerd. In de zuid-westelijke stad Bordeaux werd zelfs de poort van het stadhuis in brand gestoken.