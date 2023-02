Toenemende agressie in Turkije door gebrek aan water en levensmiddelen: veiligheidsrisico voor Belgische hulpverleners “onder controle”

UPDATEHet veiligheidsrisico voor de Belgische hulpverleners in Turkije is “onder controle”. Dat zegt de plaatselijke verantwoordelijke van B-FAST. Oostenrijkse en Duitse hulpverleners schortten hun operaties in het door een aardbeving getroffen Turkije tijdelijk op, zo meldden ze zaterdag. Er was sprake van veiligheidsrisico’s en geweld. Steeds meer Turken zijn woedend door het groeiende gebrek aan water en levensmiddelen.

Het team van het Oostenrijkse leger sprak van een “steeds moeilijkere veiligheidssituatie”, melden Oostenrijkse media. “Het verwachte succes van een levensredding staat niet in een redelijke verhouding tot het veiligheidsrisico”, aldus de strijdkrachten. Het Oostenrijkse leger heeft ondertussen zijn reddingsoperatie wel hervat nadat het aankondigde militaire bescherming te krijgen van de Turkse strijdkrachten.

Ook de Duitse ploegen besloten hun reddingsoperatie door de veiligheidssituatie te staken maar “blijven in het gemeenschappelijke basiskamp en hervatten hun activiteiten” zodra de Turkse civiele bescherming “meent dat de toestand voldoende veilig is”. Of het Turkse leger ook de Duitse reddingsteams gaat beschermen is niet bekend.

Woede bij bevolking

Het Oostenrijkse leger wees op toenemende agressie in Turkije. Er zou zelfs zijn geschoten, echter niet op de Oostenrijkse hulpverleners. Het team opereert net als andere buitenlandse rampenbestrijdingseenheden vanuit een basiskamp in de Turkse provincie Hatay.



De Duitsers zullen alleen nog uitrukken als er concrete aanwijzingen zijn dat iemand levend kan worden gered. Zij constateren steeds meer woede bij Turken door het groeiende gebrek aan water en levensmiddelen.

Duitse reddingswerkers konden gisteren nog een vrouw levend van onder het puin halen in Hatay. Inmiddels blijkt de vrouw helaas te zijn bezweken aan haar verwondingen.

Risico voor Belgische hulpverleners “onder controle”

Intussen zijn ook Belgische hulpverleners ter plaatse. Hun veiligheidsrisico is "onder controle", zegt de plaatselijke verantwoordelijke van B-FAST. “De veiligheid van onze mensen is een topprioriteit. Ze zijn zulke omstandigheden gewoon. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen. Er is een risico, maar het is onder controle”

Een verkenningsteam van B-FAST is al enkele dagen in de getroffen regio. Een logistiek team met een 40-tal mensen vertrok zaterdag en wil zo snel mogelijk een groot veldhospitaal opbouwen. Een medisch team volgt.

Bewapende plunderaars

Ondertussen komen er meldingen uit het rampgebied over confrontaties tussen bewapende plunderaars en de politie. Bij Kahramanmaras zou een groep van zes het vuur hebben geopend. Agenten konden hen “neutraliseren”, melden Turkse media.

Minstens 48 mensen zijn al opgepakt voor plunderingen in acht provincies in het zuiden van Turkije, meldt het officiële Turkse persbureau Anadolu. 42 van de verdachten werden in de provincie Hatay opgepakt, in het bezit van grote geldbedragen, mobiele telefoons, computers, wapens, juwelen en bankkaarten.

Volgens een besluit dat vandaag in het Turkse staatsblad verscheen, kunnen procureurs voortaan mensen die beschuldigd worden van plunderingen, zeven dagen lang vasthouden in plaats van vier dagen. Het besluit kadert in de noodtoestand die president Recep Tayyip Erdogan woensdag afkondigde in verband met de ramp.

Gevaar op ziekten neemt toe Naast het risico op geweld en plunderingen, neemt ook het gevaar op ziekten toe. “In de regio’s waar mensen geen toegang hebben tot proper drinkwater, bestaat het risico op epidemieën”, zegt een Duitse arts die deel uitmaakt van het reddingsteam Navis. “Het zal er de komende dagen dus op aankomen om hulp te brengen waar die het meest nodig is”. Omdat er zo een grote regio getroffen werd -het gebied is groter dan Duitsland- is het echter onmogelijk om meteen overal de nodige infrastructuur te installeren. Op veel plaatsen liggen lijken en dus bestaat het risico op verontreining van het drinkwater. Daarnaast hebben overlevenden vaak ook geen toegang tot een toilet en dus kunnen ziektekiemen zich verspreiden. Mensen hebben alle soorten van verwondingen, terwijl de gezondheidsinfrastructuur vernield is. De Duitse arts, Thomas Geiner, zegt dat de situatie in Turkije hem doet denken aan die in Haïti na de aardbeving van 2010. Daar brak toen cholera uit.

