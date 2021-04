Toen zijn vrouw aan het bevallen was, kreeg Antonio (39) seintje dat er een nieuw hart voor hem was

Volledig ingepakte verpleeg­ster vertroe­telt baby Matteo: een foto die heel Italië ontroert

25 maart De kleine Matteo moet een spoedoperatie ondergaan in het kinderziekenhuis van de Italiaanse stad Ancona. Zijn moeder kan er niet bij zijn omdat ze besmet is met het coronavirus. Een verpleegster belooft: “Ik zal zorg dragen voor je zoontje tot hij weer beter is”. De pakkende foto is ondertussen viraal gegaan en hét symbool geworden van de zorg in coronatijden. Het is de foto die heel Italië ontroert én koestert.