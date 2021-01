Toekomstige president Biden wil gewezen diplomaat William Burns als hoofd CIA

"Bill Burns is een voorbeelddiplomaat met decennia aan ervaring op het wereldtoneel", aldus Biden. De 64-jarige Burns heeft 33 jaar diplomatieke ervaring. Hij was onder president Barack Obama onderminister van Buitenlandse Zaken en ambassadeur in Moskou onder president George W. Bush. Hij diende ook als ambassadeur in Jordanië. Momenteel is Burns voorzitter van de Carnegie-denktank die zich bezighoudt met internationale vraagstukken.