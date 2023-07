Toekomst graandeal tussen Rusland en Oekraïne onzeker: “Westen voldoet niet aan Russische voorwaarden”

Italië kampt met demografi­sche crisis door krimp en vergrij­zing van de bevolking

Italië blijft worstelen met de krimp en vergrijzing van de bevolking. Het geboortecijfer van het grote Zuid-Europese land was vorig jaar het laagste in de recente geschiedenis, meldt het Italiaanse statistiekbureau Istat in een jaarrapport. Ook in 2023 wordt geen verbetering verwacht.