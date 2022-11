Toch richting slotakkoord op klimaattop? Over deze punten wordt er nog onderhandeld

Banksy erkent reeks muurschil­de­rin­gen in Oekraïne als eigen werk en deelt exclusieve ‘making of’-video

De Britse graffitikunstenaar Banksy, wiens identiteit nog altijd een goed bewaard geheim is, heeft nieuwe beelden vrijgegeven van een aantal muurschilderingen die hij in Oekraïne, meer bepaald in de regio rond Kiev, heeft gecreëerd. Vorige week claimde de kunstenaar al een tekening van een turnster in de verwoeste stad Borodjanka als zijn eigen werk. De nieuwe video die de artiest op Instagram heeft geplaatst, biedt nu ook een exclusieve blik in het ‘making of’-proces achter de kunstwerken.

