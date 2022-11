Toch richting slotakkoord op klimaattop? Onderhandelingen lijken laatste fase in te gaan

Momenteel onderhandelt de EU nog op enkele belangrijke punten, die nog in de meest recente conceptversie van het akkoord staan. Zo doen de Europeanen onder meer nog steeds hun best in de tekst niet alleen op te nemen dat het steenkoolgebruik afgebouwd moet worden, maar alle fossiele brandstoffen - ook olie en gas. In Glasgow, op de klimaattop vorig jaar, is het niet gelukt dit in de slotverklaring te krijgen.