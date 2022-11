Toch richting slotakkoord op klimaattop? Fonds voor verlies en schade krijgt groen licht

Op de klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh is zondagochtend omstreeks kwart over vier 's morgens lokale tijd (kwart over drie 's morgens in Brussel) de oprichting van een fonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen aangenomen. Dat heeft de plenaire vergadering beslist.