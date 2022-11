Toch richting slotakkoord op klimaattop? Fonds voor verlies en schade krijgt groen licht op klimaattop

Het tragische lot van Saman Abbas: vermoord door eigen familie omdat ze weigerde met neef te trouwen

Het lot van Saman Abbas (19) blijft in Italië de gemoederen beroeren. Het meisje werd meer dan waarschijnlijk vermoord door haar familie omdat ze een gedwongen huwelijk in haar thuisland Pakistan weigerde. Haar lichaam is na anderhalf jaar echter nog steeds niet teruggevonden. Haar vader Shabbar vluchtte naar Pakistan, maar kon daar nu gearresteerd worden. Het is al de vierde aanhouding in deze zaak.

18 november