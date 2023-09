Toch meer schutters bij aanslag op JFK? Ex-lijfwacht doet officiële lezing moord wankelen

KIJK. Amerikaan­se wegpolitie betrapt bestuurder die illegalen wil smokkelen op heterdaad

Een patrouille van de wegpolitie ziet een truck staan aan de rand van de snelweg in Texas. Van een afstand ziet de agent meerdere personen uit de struiken rennen en in de laadbak van de truck springen. De agent ontdekt zes illegale immigranten in de laadbak en aan de passagierskant. van de truck. De immigranten uit Mexico zijn doorverwezen naar de Amerikaanse douane, de bestuurder is opgepakt voor mensensmokkel. Bekijk de beelden hierboven.